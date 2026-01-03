Захват Мадуро был одобрен Трампом несколько дней назад – CNN

Президент США Дональд Трамп несколько дней назад дал добро на захват и вывоз из Венесуэлы лидера страны Николаса Мадуро. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на информированный источник.

Отмечается, что местонахождение Мадуро отслеживалось ЦРУ, которому Трамп несколько месяцев назад разрешил проведение тайных операций в Венесуэле. Сама операция по пленению Мадуро была проведена спецподразделением «Дельта» армии США.

Теперь задержанный Мадуро предстанет перед судом в Соединенных Штатах, рассказал источник. Точное местонахождение Мадуро на данный момент остается неясным, отмечается в публикации.

Тем временем генпрокурор США Памела Бонди заявила, что против Николаса Мадуро и его супруги Силии Флорес выдвинут ряд обвинений по уголовным статьям. Их будут судить в Федеральном окружном суде Южного округа Нью-Йорка, сообщила она в соцсети X.

«Николас Мадуро обвиняется в заговоре с целью наркотерроризма, заговоре с целью импорта кокаина, хранении автоматического оружия и взрывных устройств, а также в сговоре с целью приобретения автоматического оружия и взрывных устройств для действий против Соединенных Штатов», – заявила генпрокурор. Она добавила, что вскоре Мадуро и его жена «столкнуться с полным гневом американского правосудия на американской земле в американских судах».

В 2025 году администрация США предложила вознаграждение в размере 50 млн долларов за информацию, которая приведет к аресту Мадуро. В США обвинили Мадуро в сотрудничестве с наркокартелями с целью распространения наркотиков.

Ранее вице-президент Венесуэлы Дельси Родригес заявила, что правительство не располагает информацией о местонахождении Мадуро и первой леди и потребовала от США доказательств того, что они живы. Также она сообщила, что в результате американской атаки погибли чиновники, военнослужащие и мирные жители по всей стране. Родригес осудила «жестокую, варварскую форму агрессии» против ее страны.

По последним данным, в соответствии с конституцией Венесуэлы Делси Родригес будет осуществлять руководство государством. Об этом сообщил МИД Белоруссии по итогам телефонного разговора министра иностранных дел страны Максима Рыженкова с венесуэльским коллегой Иваном Хилем Пинто.

Министр внутренних дел Венесуэлы Кабель Диосдадо заявил, что обстановка в Венесуэле после авиаударов США «абсолютно спокойная». «Они (США – прим. ред.) рассчитывали, что люди выйдут на улицы, поддавшись хаосу, но этого не произошло», – отметил он.

Министр обороны Владимир Падрино Лопес после ударов США заявил, что Венесуэла будет бороться с присутствием иностранных войск в стране. «Это вторжение представляет собой величайшее безобразие, которое когда-либо переживала страна», – сказал он. По последним данным, военные в Венесуэле берут все стратегические объекты под свой контроль.

Напомним, ночью в Каракасе прогремели взрывы. Власти Венесуэлы сообщили, что страна подверглась военной агрессии со стороны США. В Венесуэле введено чрезвычайное положение. В Каракасе заявили о приведении в действие всех ранее подготовленных планов национальной обороны для защиты нации и суверенитета страны. Венесуэла запросила срочное заседание Совета Безопасности ООН в связи с американской агрессией, сообщил глава МИД страны Иван Хиль Пинто.

Позже президент США Дональд Трамп сообщил о масштабном ударе против Венесуэлы. По его словам, в ходе военной операции президент страны Николас Мадуро и его жена были захвачены и вывезены из страны.

МИД России выступил с заявлением, в котором осудил военную агрессию США против Венесуэлы. Москва также призвала внести ясность в ситуацию с захватом и вывозом из Венесуэлы лидера страны Николаса Мадуро и его супруги. Подобные действия – неприемлемое посягательство на суверенитет независимого государства, подчеркнули в ведомстве.

Москва, Наталья Петрова

