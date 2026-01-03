Трамп заявил о захвате президента Венесуэлы Мадуро

Президент США Дональд Трамп заявил, что американские военные успешно осуществили масштабный удар против Венесуэлы. По его словам, президент Николас Мадуро и его супруга были захвачены и вывезены из страны. Об этом Трамп написал в соцсети Truth Social.

Глава Белого дома отметил, что операция была проведена совместно с правоохранительными органами США.

Трамп пообещал сообщить подробности позже. Он анонсировал пресс-конференцию в своем поместье Мар-а-Лаго, которая состоится в 19:00 мск.

Каракас не комментирует информацию о захвате лидера Венесуэлы.

По данным источников CBS News, Мадуро захватили бойцы американского элитного подразделения «Дельта», специализирующегося на борьбе с терроризмом.

Позже Трамп в комментарии The New York Times заявил, что операцию по захвату президента Венесуэлы хорошо спланировали, в ней было задействовано множество военнослужащих. «Очень хорошее планирование и множество отличных войск и замечательных людей. В самом деле это была блестящая операция», – сказал президент США.

Ранее сообщалось о взрывах в столице Венесуэлы Каракасе и стрельбе в городе. Власти Венесуэлы заявили, что американская армия нанесла удары по территории страны, назвав произошедшее «чрезвычайно серьезной военной агрессией» со стороны США. В стране введено чрезвычайное положение. В Каракасе заявили о приведении в действие всех ранее подготовленных планов национальной обороны для защиты нации и суверенитета страны.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube