В Венесуэле заявили о военной агрессии со стороны США. В стране введено ЧП

Власти Венесуэлы заявили, что армия США нанесла удары по территории страны. Президент Венесуэлы Николас Мадуро ввел чрезвычайное положение в стране. Об этом говорится в заявлении главы МИД Венесуэлы Ивана Хиля Пинто в Telegram.

По его словам, Венесуэла подверглась «чрезвычайно серьезной военной агрессии» со стороны США. Министр подчеркнул, что удары были направлены против гражданских и военных объектов не только в столице страны Каракасе, но и в штатах Миранда, Арагуа и Ла-Гуайра.

Глава МИД Венесуэлы также заявил, что согласно уставу ООН страна имеет право на самооборону для защиты своего народа и территории. Каракас призвал народы и правительства Латинской Америки, Карибского региона и всего мира «к активной солидарности перед лицом этой империалистической агрессии».

Президент Николас Мадуро распорядился реализовать все планы национальной обороны и обеспечить немедленный переход к режиму вооруженной защиты страны, сообщил министр. Мадуро также отдал приказ об обеспечении полноценного функционирования государственных институтов в условиях внешнего вмешательства. Решение предполагает полную мобилизацию государственных органов власти и населения в ответ на «империалистическую агрессию» США.

«Аналогичным образом был отдан приказ о немедленном развертывании Командования по комплексной обороне нации и соответствующих органов управления по комплексной обороне во всех штатах и муниципалитетах страны», – заявил министр.

Правительство Венесуэлы призывает все общественные и политические силы страны активизировать мобилизационные планы и «дать отпор этому империалистическому нападению», – добавил он.

В заявлении властей страны говорится, что целью нападения США является «захват стратегических ресурсов Венесуэлы, в частности ее нефти и полезных ископаемых» и насильственная смена власти. «У них ничего не получится», – подчеркнул глава МИД страны.

Ранее сообщалось о взрывах в Каракасе и стрельбе в городе. Американские СМИ указывали, что президент США Дональд Трамп отдал приказ атаковать Венесуэлу. Официально американская администрация и армия США не комментировали эту информацию.

По последним данным очевидцев, взрывы в Каракасе постепенно утихают, однако над городом по-прежнему слышны звуки полетов военных самолетов, пишет The New York Times.

Каракас, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube