Взрывы прогремели в Каракасе. Президент Колумбии сообщил о нападении США на Венесуэлу

Мощные взрывы прогремели в разных районах столицы Венесуэлы Каракасе. Около двух часов ночи по местному времени были слышны как минимум семь взрывов и звук низколетящих самолетов, сообщает AFP.

По данным CNN, первый взрыв был зафиксирован в 01:50 по местному времени. В нескольких районах города пропало электричество. Журналисты американского телеканала в венесуэльской столице слышали звуки самолетов после взрывов. «Один из ударов был настолько сильным, что после него у меня задребезжало окно», – сообщила корреспондент CNN Осмари Эрнандес.

Reuters сообщает, что обесточена южная часть города, где расположена крупная военная база.

Корреспондент RT в Караксе Мурад Газдиев сообщил, что авиаудары по столице Венесуэлы наносились в течение 25 минут. Он уточнил, что в Каракасе были слышны звуки пролетающих самолетов, которые наносили авиаудары.

Агентство Bloomberg со ссылкой на очевидцев сообщает о стрельбе в нескольких районах Каракаса.

В соцсетях распространяются видеоролики, на которых запечатлены многочисленные взрывы в Каракасе. В интернете появились кадры с пролетающими над столицей Венесуэлы вертолетами.

Венесуэльские новостные агентства Efecto Cocuyo и Tal Cual Digital сообщили, что взрывы также были слышны в штате Ла-Гуайра к северу от Каракаса и на побережье страны, а также в городе Игуэроте на побережье в штате Миранда.

Также сообщается об авиаударе по военным базам Ла-Карлота и Форт-Тиуна. Sky News Arabia информирует, что ударам подверглись дом министра обороны Венесуэлы и порт в Каракасе.

Президент Колумбии Густаво Петро написал в соцсети Х, что Венесуэла была атакована со стороны США, и призвал мировое сообщество отреагировать. Он призвал Организацию американских государств (ОАГ) и ООН провести срочное заседание по бомбардировкам Венесуэлы.

Официально США пока никак не прокомментировали информацию о взрывах в Каракасе. В администрации США знают о сообщениях о взрывах и самолетах над столицей Венесуэлы, но официальных комментариев не дают, сообщила журналистка телеканала CBS Дженнифер Джейкобс в соцсети X. В американской армии отказались комментировать причастность США к взрывам в Каракасе, пишет New York Times.

Президент США Дональд Трамп ранее не исключал возможность проведения наземной операции в Венесуэле.

С сентября США развернули значительные военные силы в Карибском бассейне и наносили удары по судам, подозреваемым в контрабанде наркотиков из Венесуэлы. В декабре Трамп объявил, что США вводят блокаду в отношении венесуэльских нефтяных танкеров, находящихся под санкциями, что стало дальнейшей эскалацией кризиса между двумя странами. Глава Белого дома заявил, что режим президента Николаса Мадуро использует нефть для финансирования «наркотерроризма, торговли людьми, убийств и похищений». Мадуро категорически это отрицает, утверждая, что Вашингтон пытается свергнуть его, чтобы захватить нефтяные ресурсы его страны.

Каракас, Наталья Петрова

