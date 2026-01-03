МИД России осудил военную агрессию США против Венесуэлы

МИД России осуждает удары США по Венесуэле. В ведомстве отметили, что США совершили «акт вооруженной агрессии» против Венесуэлы, что «вызывает глубокую озабоченность и осуждение». МИД заявил, что Венесуэле должно быть гарантировано право самой определять свою судьбу без какого-либо внешнего военного вмешательства.

В ведомстве назвали несостоятельными предлоги, которые приводятся США в обоснование своих действий. «Идеологизированная неприязнь взяла верх над деловым прагматизмом, готовностью выстраивать отношения доверия и предсказуемости», – заявили на Смоленской площади.

В МИД подчеркнули, что в складывающейся ситуации важно не допустить дальнейшей эскалации и сосредоточиться на поиске выхода из положения путем диалога. «Исходим из того, что все партнеры, у которых могут быть претензии друг к другу, должны искать пути к решению проблем через диалоговые развязки. Мы готовы их в этом поддерживать», – сказано в заявлении.

Москва подтвердила поддержку курса руководства Венесуэлы, направленного на защиту национальных интересов и суверенитета страны, отметили в ведомстве.

Также МИД поддержал инициативу венесуэльских властей и руководства ряда стран Латинской Америки о безотлагательном созыве заседания Совета Безопасности ООН.

По данным российского внешнеполитического ведомства, посольство РФ в Каракасе работает в штатном режиме с учетом обстановки, поддерживает постоянный контакт с венесуэльскими властями и российскими гражданами, находящимися на территории Венесуэлы. «На настоящий момент сведений о пострадавших гражданах Российской Федерации нет», – отмечается в сообщении.

Обновлено. Позже МИД РФ выступил с еще одним заявлением по Венесуэле. Москва призывает внести ясность в ситуацию с захватом и вывозом из Венесуэлы лидера страны Николаса Мадуро и его супруги. Подобные действия – неприемлемое посягательство на суверенитет независимого государства, подчеркнули в ведомстве. «Предельно встревожены сообщениями о том, что президент Венесуэлы Н.Мадуро с супругой в ходе сегодняшних агрессивных действий США были насильно вывезены из страны. Призываем незамедлительно внести ясность в эту ситуацию», – отметили в МИД.

Напомним, ночью в Каракасе прогремели взрывы. Власти Венесуэлы сообщили, что страна подверглась военной агрессии со стороны США. В стране введено чрезвычайное положение. В Каракасе заявили о приведении в действие всех ранее подготовленных планов национальной обороны для защиты нации и суверенитета страны.

Позже президент США Дональд Трамп сообщил о масштабном ударе против Венесуэлы, в ходе военной операции президент страны Николас Мадуро и его жена были захвачены и вывезены из страны.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

