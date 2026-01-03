Медведев предложил Трампу отправить спецназ для захвата «шайки наркоманов на Банковой»

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал ситуацию в Венесуэле. Он призвал президента США Дональда Трампа обратить свое внимание на Украину, саркастически назвав удары США по Венесуэле «отличным примером миротворчества». Медведев также отметил, что операция в Каракасе стала лучшим доказательством того, что любому государству необходимо максимально укреплять свои Вооруженные силы.

«Отличный пример миротворчества США. Жесткая военная операция в независимой стране, которая ничем не угрожала Штатам. Захват спецназом легально избранного президента с женой. Конечно, все это строго в рамках международного права и национального законодательства по согласованию с Конгрессом», – приводится комментарий Медведева в телеграм-канале РИА «Новости».

При этом политик указал на почти полную тишину «со стороны демократической Европы» на фоне произошедшего.

По мнению Медведева, Трампу следовало бы проявить такую активность, как с Венесуэлой, совсем в другом месте. «Было бы неплохо, чтобы США атаковали военные базы Бандеростана, а американский спецназ захватил шайку наркоманов на Банковой», – полагает он.

«Операция в Каракасе стала лучшим доказательством того факта, что любому государству надо максимально укреплять свои Вооруженные силы. <…> А максимальное укрепление, гарантирующее, что страна будет надежно защищена, – только ядерный арсенал! Да здравствует ядерное оружие!", – заключил зампред Совбеза России.

Минувшей ночью США нанесли авиаудары по ряду военных и гражданских объектов в Каракасе. Позднее американский лидер Дональд Трамп заявил, что в ходе операции американские военные захватили и вывезли из страны президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его жену.

По данным CNN, операция была одобрена Трампом несколько дней назад и была проведена спецназом «Дельта». Как сообщили источники телеканала, знакомые с ситуацией, американские военные захватили Мадуро и его жену Силию Флорес, когда они спали. Спецназовцы вытащили пару из спальни посреди ночи. Трамп рассказал в эфире телеканала Fox News, что Мадуро и его жену перевезут в Нью-Йорк, сейчас они находятся на корабле, куда их доставил американский военный вертолет.

Ранее стало известно, что Минюст США предъявил Мадуро и его жене обвинения в сговоре с целью наркотерроризма, импорта кокаина и хранении оружия. По словам генпрокурора Памелы Бонди, обвиняемые в ближайшее время предстанут перед судом Нью-Йорка.

