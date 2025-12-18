ВСУ обстреляли Запорожскую область: погиб мужчина

В результате артиллерийского обстрела Каменки-Днепровской со стороны вооруженных формирований Украины погиб мирный житель. Об этом сообщил глава Запорожской области Евгений Балицкий.
«Зафиксировано не менее девяти взрывов. К сожалению, есть погибший – мужчина 1983 года рождения, который находился в своем доме в момент прилета», – уточнил губернатор в своем телеграм-канале.
Балицкий отметил, что оперативные службы находится в полной готовности.
Каменка-Днепровская, Анастасия Смирнова
© 2025, РИА «Новый День»