Кремль готовится к контактам с США по мирному плану Трампа

Москва готовит контакты с Вашингтоном, чтобы понять, насколько изменился американский мирный план после согласования с Украиной. Об этом сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

В разговоре с радиостанцией «Маяк» представитель Кремля обратил внимание на многочисленные встречи представителей Вашингтона, Киева и Европейского союза по поводу согласования мирного плана американского президента Дональда Трампа.

«Посмотрим, что произошло с этим сводом тезисов, посмотрим, как повлияли Зеленский и украинцы. Мы для того, чтобы понять, насколько он изменился, как раз сейчас готовим соответствующие контакты с американцами», – уточнил Песков.

Москва, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

