российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 18 декабря 2025, 19:00 мск

Новости Скандалы и происшествия

Новости, Кратко, Популярное

Дрон ВСУ атаковал еще один гражданский автомобиль в Белгородской области: погиб мирный житель

Фото из официального тг-канала губернатора Белгородской области

В городе Гайворон Белгородской области в результате атаки вражеского беспилотного летательного аппарата по гражданскому автомобилю погиб мирный житель. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

«Когда разговаривал с жителями возле магазина в Грайвороне, сообщили ещё один дрон ВСУ ударил в движущийся автомобиль. Транспортное средство уничтожено огнём. К большому горю, от полученных ранений мужчина скончался на месте», – уточнил губернатор.

Гайворон, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Вы доверяете мессенджеру МАХ?

Голосовать!

Метки / Украина

ВСУ обстреляли Запорожскую область: погиб мужчина / Киев и Европа пытаются сорвать мирный план Трампа – Нарышкин / «Если я правильно понял…» Орбан сообщил об отказе ЕС обсуждать конфискацию российских активов / Один мирный житель погиб и десять, включая подростка, получили ранения в Белгородской области / Обломки БПЛА нашли по 53 адресам в Славянском районе Кубани / Житель Белгородской области подорвался на взрывном устройстве / На СВО достигнут беспилотный перелом: до половины потерь ВСУ обеспечивают российские FPV-дроны / ВС РФ разгромили на Украине более 70% ТЭЦ и почти 37% ГЭС

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Центр России, Конфликт на Украине, Россия, Скандалы и происшествия, Украина,