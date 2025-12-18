Дрон ВСУ атаковал еще один гражданский автомобиль в Белгородской области: погиб мирный житель

В городе Гайворон Белгородской области в результате атаки вражеского беспилотного летательного аппарата по гражданскому автомобилю погиб мирный житель. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

«Когда разговаривал с жителями возле магазина в Грайвороне, сообщили ещё один дрон ВСУ ударил в движущийся автомобиль. Транспортное средство уничтожено огнём. К большому горю, от полученных ранений мужчина скончался на месте», – уточнил губернатор.

Гайворон, Анастасия Смирнова

