Потолок цен на автозаправках предложили ввести в России

Национальный автомобильный союз (НАС) предложил ввести максимально допустимые цены на российских автозаправках. С соответствующей инициативой автосоюз обратился к главе Федеральной антимонопольной службы Максиму Шаскольскому.

НАС предлагает установить специальный ценовой индекс, который будет рассчитываться на основе стоимости топлива в регионе на аналогичную дату прошлого года с учетом накопленной инфляции, пишут «Известия».

В 2025 году некоторые автозаправки необоснованно повышали цены существенно выше инфляции, несмотря на рекомендации регуляторов, что уже привело к проверкам и применению антимонопольных мер. В ряде регионов несетевые АЗС увеличили стоимость топлива примерно на 10%, что на 5-8 рублей выше прайса сетевых заправок. О подобных случаях сообщалось в Тамбовской, Тверской, Липецкой областях.

«В условиях, когда правительство взяло на особый контроль ситуацию со снабжением топливом и его стоимостью на российских заправках, считаем целесообразным ввести некий потолок цен на АЗС – специальный механизм контроля. Он должен рассчитываться с помощью ценового индекса: стоимость топлива не должна превышать среднюю по региону в соответствующий день 2024 года плюс уровень накопленной инфляции», – пояснил глава НАС Антон Шапарин.

Он отметил, что независимые АЗС, в отличие от сететевых, свободны в своем ценообразовании – на отдельных заправках бензин Аи-92 стоит уже больше 70 рублей за литр, что на 4 рубля выше средней стоимости. По мнению Шапарина, отдельные игроки «пытаются извлечь сверхприбыль на фоне публикаций в некоторых СМИ о возможном дефиците топлива». Для усиления контроля за ситуацией Минэнерго и ФАС направляли владельцам АЗС запросы с требованием обосновать рост цен.

«Некоторые АЗС повышают стоимость выше инфляции с расчетом, что проверки их не коснутся или удастся дать убедительное обоснование регуляторам и избежать предостережений и штрафов. Именно поэтому есть смысл в разработке единой, прозрачной и понятной для всех участников рынка нормативной базы по регулированию цен на АЗС», – указал глава НАС.

Обращение Национального автомобильного союза будет рассмотрено антимонопольщиками в установленном порядке, сообщили в ФАС.

Между тем против введения потолка цен выступил Независимый топливный союз. «Розничный сегмент уже де-факто регулируется: цены в сетях ВИНК (вертикально-интегрированные нефтяные компании – прим. ред.) удерживаются в инфляционном коридоре, тогда как оптовые котировки формируются рыночным способом. Это сочетание рождает регулярные «ценовые тиски»: в высокий сезон или при форс-мажорах оптовая стоимость поднимается выше розничной. Крупные вертикально интегрированные компании могут какое-то время торговать в убыток розницы за счет запаса прочности всей вертикали, а независимые – нет. Отсюда дискриминация части игроков, локальные дефициты и срыв инвестиций в инфраструктуру», – пояснил изданию президент Независимого топливного союза Павел Баженов.

