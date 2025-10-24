российское информационное агентство 18+

Пятница, 24 октября 2025, 18:47 мск

В Крыму АЗС начнут продавать на бензин без ограничений

В Крыму в предстоящее воскресенье, 26 октября, с 9:00 будут работать 270 автозаправочных станций, на которых топливо имеется в свободной продаже без ограничений и лимитов. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.

«Актуальные адреса АЗС будут опубликованы на портале Правительства Республики Крым и на сайте Министерства топлива и энергетики РК», – уточнил он в своем телеграм-канале.

Аксенов уточнил, что все мероприятия, проводимые по урегулированию ситуации с наличием автомобильного топлива на автозаправочных станциях республики, согласованы с федеральными органами власти.

Симферополь, Анастасия Смирнова

