Испания отказалась предоставлять свои базы США для атак на Иран

Испания отказалась поддерживать США в военной операции против Ирана. Американский президент Дональд Трамп пригрозил разорвать с Испанией соглашения в сфере торговли.

Ранее Мадрид оказался предоставить военные базы Рота и Морон для американской операции в Иране. В ответ Трамп пригрозил отменить торговые договоренности, а также выразил недовольство тем, что испанцы не хотят увеличивать расходы на оборону до 5%.

В свою очередь премьер-министр Педро Санчес заявил, что позиция испанского правительства остается неизменной и сводится к формуле «нет войне». «Мы не будем соучастниками чего-то, что вредно для мира и противоречит нашим ценностям и интересам, просто из страха перед чьими-то репрессалиями», – сказал премьер Испании.

Санчес также напомнил про иракский опыт: «23 года назад США уже втягивали нас в войну на Ближнем Востоке, объясняя это необходимостью уничтожить оружие массового поражения и установить демократию. Ничего из этого не было сделано, а эффект был противоположным».

Испания продолжит добиваться прекращения боевых действий и дипломатического урегулирования, а также будет работать с европейскими союзниками и странами региона, выступающими за мир и соблюдение международного права, подчеркнул премьер.

Мадрид, Зоя Осколкова

