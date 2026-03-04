В Ормузском проливе потоплено 10 танкеров – КСИР

Корпус стражей исламской революции сообщает о том, что с начала вооруженного конфликта, спровоцированного США и Израилем, в Ормузском проливе было потоплено 10 танкеров. Они были поражены ракетами, заявил заместитель командующего ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана Мохаммад Акбарзаде.

«Учитывая неоднократные предупреждения ВМС КСИР о том, что Ормузский пролив небезопасен, более десяти нефтяных танкеров, проигнорировавших эти предупреждения, были поражены различными ракетными снарядами и сгорели», – пояснил Акбарзаде.

Напомним, что ранее КРС сообщал, что полностью контролирует Ормузский пролив. «В настоящее время Ормузский пролив находится под полным контролем военно-морского флота Исламской Республики», – заявил Мохаммед Акбарзаде.

Из-за рисков связанных с проходом через залив, в мире резко подорожали морские перевозки. В цене на биржах растут нефть, бензин и газ.

Тегеран, Елена Васильева

