В Иране призвали готовиться к ценам на нефть в $200 за баррель

Иранские военные прекратили нанесение сугубо ответных ударов на обстрелы со стороны США и Израиля, отныне будут наноситься непрерывные удары по противнику. Об этом заявил центральный штаб ВС Ирана «Хатам аль-Анбия».

«Политика взаимных ударов завершена, теперь нашим подходом будут удары один за другим», – приводит агентство Fars заявление иранского военного командования.

«Готовьтесь к цене нефти в $200 за баррель», – заявили Вооруженные силы Ирана. «Мы не позволим экспортировать ни одного литра нефти в США, Израиль и их партнеров через Ормузский пролив. Каждый корабль для нас является законной целью», – предупредили иранские военные.

Корпус стражей исламской революции Ирана ранее заявил, что открыл огонь по сухогрузу Mayuree Naree под флагом Таиланда в Ормузском проливе.

Согласно данным Королевского военно-морского флота Таиланда и британского центра морских торговых операций, сегодня нападениям в проливе подверглись три коммерческих судна, два из них загорелись. Британский центр морских торговых операций оценивает уровень угрозы для судоходства в Ормузском проливе как «критический».

Тегеран, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube