Израиль заявил об ударе по иранскому ядерному центру

Армия обороны Израиля заявила об ударе по ядерному центру «Талеган» в Иране.

Отмечается, что удар был нанесен в рамках серии атак, проведенных в последние дни в Тегеране. В ЦАХАЛ подчеркнули, что израильские ВВС действовали на основе точных данных разведки.

Как утверждает Израиль, этот объект иранской ядерной программы использовался для «развития критически важных возможностей по разработке ядерного оружия».

Напомним, что 28 февраля 2026 года США и Израиль начали военную операцию против Ирана. В качестве целей были обозначены: уничтожение ядерной программы страны, ее центров по производству ракет, а также военно-морского флота.

Тель-Авив, Зоя Осколкова

