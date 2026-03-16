Иранские хакеры совершили самую масштабную кибератаку на США

Иран совершил самую масштабную кибератаку на США с начала операции на Ближнем Востоке. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

По данным издания, хакеры взломали серверы глобальной компании по производству медицинского оборудования Stryker. Корпорация производит суставные имплантаты, роботизированные хирургические системы и другие устройства.

На сбои в работе сети компании пожаловались сотрудники по всему миру, включая США, Ирландию и Австралию. Руководство на этой неделе призвало пользователей отключиться от всех сетей и избегать включения выданных компанией устройств.

Ответственность за кибератаку взяла группировка «Хандала», которая, по данным СМИ, входит в министерство разведки и национальной безопасности Ирана. По утверждению хакеров, им удалось удалить данные с серверов компании и похитить около 50 ТБ информации.

Участники «Хандала» заявили, что кибератака была актом мести за удар по школе для девочек в провинции Хормозган в Иране, тогда погибли 175 человек. Глава Пентагона Пит Хегсет сообщил о начале расследования, подчеркнув, что американские военные не атакуют гражданские объекты.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube