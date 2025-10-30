Задержаны создатели вируса «Медуза» – хакеры похитили базу данных учреждения в Астрахани

Сотрудники полиции задержали в Москве и Подмосковье группу хакеров, участвовавших в создании, использовании и распространении вируса «Медуза». Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Эта вредоносная программа предназначена для кражи учетных данных, сведений о криптокошельках и другой информации. С помощью этого вируса хакеры взломали служебную базу данных одного из учреждений Астраханской области.

По данным правоохранителей, вирус «Медуза» был разработан тремя молодыми IT-специалистами около двух лет назад и распространялся через форумы хакеров.

В мае этого года участники группы с использованием своих разработок незаконно получили доступ к данным одного из учреждений Астраханской области. Конфиденциальная служебная информация были скопирована на подконтрольные преступниками серверы.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 273 УК РФ (создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ).

По данным следствия, задержанные также разработали и распространяли вирус, предназначенный для создания ботнетов – сетей зараженных компьютеров, используемых для масштабных кибератак.

В ходе обыска у них изъяли компьютерную технику, средства связи и банковские карты.

«Троим фигурантам избраны различные меры пресечения. Устанавливаются все соучастники и эпизоды противоправной деятельности», – сообщила Волк.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

