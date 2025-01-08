В Росреестре отрицают утечку данных из ЕГРН

В Росреестре заявили, что не подтверждают сведения об утечке данных из Единого государственного реестра объектов недвижимости (ЕГРН).

«В настоящее время проводятся дополнительные проверки информации, опубликованной в ряде телеграм-каналов», – сказано в сообщении ведомства.

Ранее о хакерской атаке на Росреестр сообщил тг-канал «Утечки информации». По утверждению киберпреступников, они выкачали данные Росреестра на 1 терабайт и опубликовали в свободном доступе фрагмент базы данных, содержащей ФИО, даты рождения, адреса электронной почты, номера телефонов, адреса, паспортные данные, СНИЛС. Отмечалось, что в полученной хакерами базе было более чем два миллиарда строк, а в опубликованной части – почти 82 тысячи записей.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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