российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 8 января 2025, 11:54 мск

Новости Технологии

Новости, Кратко, Популярное

В Росреестре отрицают утечку данных из ЕГРН

Фото: Pixabay

В Росреестре заявили, что не подтверждают сведения об утечке данных из Единого государственного реестра объектов недвижимости (ЕГРН).

«В настоящее время проводятся дополнительные проверки информации, опубликованной в ряде телеграм-каналов», – сказано в сообщении ведомства.

Ранее о хакерской атаке на Росреестр сообщил тг-канал «Утечки информации». По утверждению киберпреступников, они выкачали данные Росреестра на 1 терабайт и опубликовали в свободном доступе фрагмент базы данных, содержащей ФИО, даты рождения, адреса электронной почты, номера телефонов, адреса, паспортные данные, СНИЛС. Отмечалось, что в полученной хакерами базе было более чем два миллиарда строк, а в опубликованной части – почти 82 тысячи записей.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Метки / Кибертерроризм

Хакеры стали чаще атаковать российские компании с помощью вирусов-шифровальщиков / Китайские хакеры получили записи телефонных звонков американских политиков / Россия вернулась в десятку основных целей хакеров / Активность хакерских атак в России выросла в два раза / Хакеры взломали системы прослушки телефонов спецслужб США / В Турции раскрыли группировку хакеров / Хакеры объединяются в альянсы для совершения более сложных кибератак / Расходы на кибербезопасность в мире превысят 200 млрд долларов

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Россия, Скандалы и происшествия, Технологии, Кибертерроризм,