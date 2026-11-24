На черном рынке растет доля решений на базе искусственного интеллекта, которые предлагается использовать мошенникам. Чаще всего в даркнете предлагают приобрести «темные нейросети» с отключенными фильтрами. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на специалистов по кибербезопасности.

Число предложений ИИ-инструментов «под ключ», заточенных на под вредоносные задачи, за год выросло в три раза, и теперь их доля среди объявлений об атаках и мошенничестве с использованием нейросетей составляет 34%. Готовые ИИ-сервисы позволяют не только автоматизировать подготовку атак, но и создавать убедительный контент, превращая кибермошенничество в конвейер. Злоумышленникам проще имитировать стиль общения знакомых, коллег или представителей банков и госорганов, а дипфейки подкрепляют обман поддельными голосовыми и видеосообщениями.

Такой подход значительно снижает технический порог входа в незаконную деятельность и упрощает тиражирование мошеннических сценариев. Основная проблема в том, что комплексный хакерский сервис – это не просто чат‑бот, который отвечает на запрещенные запросы, а готовая рабочая среда. В одном из решений пользователь получает доступ к модели, где встроены сценарии для фишинга или поиска уязвимостей.

Большую часть (40%) предложения составляют «темные нейросети». Это либо публичные ИИ, у которых уже отсутствует или вырезан модуль фильтрации, либо нелегальные модели. Наибольшее число публикаций связано с определенным чат-ботом – его предлагают для помощи в создании вредоносного ПО, организации фишинговых атак, компрометации деловой почты и т. п. Примерно столько же (40%) составляет доля специализированных ИИ-инструментов для кардинга (кража данных банковских карт), OSINT (поиск и сбор информации), фишинга, поиска уязвимостей и SQL‑инъекций (взлом сайтов и приложений).

Из-за таких комплексных решений злоумышленник может быстрее готовить персонализированные материалы, обрабатывать собранные данные и повторять однотипные действия на большем количестве целей. А для россиян это означает, что привычные способы распознать обман перестают работать: голос «родственника» звучит как настоящий, а сообщение от «банка» не отличить от официального. Вероятность того, что обычный человек, не разбирающийся в технологиях, станет жертвой, вырастает многократно. Также возрастает риск утечки и последующего использования персональных данных за счет автоматизации атак на компании, которые хранят эти данные.

По прогнозам специалистов, криминальные ИИ будут становиться мощнее и доступнее, так как модели будут развиваться, а железо, несмотря на локальные всплески, дешеветь. Возможно, со временем будут разработаны методики более глубокого программирования самих моделей, затрудняющие отключение ограничений, но исторический опыт других типов защит показывает, что и они вряд ли продержатся долго.

Чтобы существенно осложнить деятельность мошенников, необходимо выявлять и своевременно блокировать криминальные сервисы, противодействовать платежной инфраструктуре преступников и развивать системы обнаружения мошенничества на основе ИИ, считают эксперты.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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