Два банка в Иране подверглись кибератакам

В Иране два банка были атакованы хакерами. Об этом сообщило правительство страны.

Банковская система зафиксировала кибератаки на банки «Сепах» и «Пасаргад». Отмечается, что первая кредитная организация выплачивает пенсии военнослужащим.

Представитель иранского правительства Фатеме Мохаджерани заявила, что возникший сбой касался работы банков. Проблем с хранением средств людей не возникнет, подчеркнула она.

В стране отмечается повышенный спрос на снятие наличных. Мохаджерани подчеркнула, что, когда работа двух банков подвергается кибератаке, представляется естественным возникновение дополнительного давление на остальные финансовые организации.

Эскалация конфликта между Израилем и Ираном продолжается шестой день. Прошедшей ночью стороны вновь обменялись ракетными ударами. ЦАХАЛ заявил, что более 50 истребителей ВВС Израиля атаковали в Иране объект по производству центрифуг для обогащения урана, а также объекты по производству вооружений, в том числе ракет класса «земля – земля» и класса «земля – воздух». Взрывы прозвучали в районе Тегерана. Иран для атаки применил в том числе ракеты «Фаттах-1», их целями стали здание минобороны Израиля и авиабаза Маор.

Тегеран, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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