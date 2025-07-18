За полгода российские госструктуры и компании атаковали 95 хакерских групп

Рост хакерской активности в России достиг рекорда. За полгода госструктуры и компании в РФ атаковали 95 различных группировок. По словам экспертов, затраты на взлом снижаются благодаря использованию ИИ.

С начала 2025 года в хакерских атаках на Россию было замечено 95 группировок – это рекордный показатель за всю историю мониторинга подобной активности, пишут «Известия» со ссылкой на данные компании по управлению цифровыми рисками BI.ZONE. Более 60% группировок – проукраинские хактивисты из Восточной Европы, активизировавшиеся на фоне СВО. Впрочем, угрозы исходят не только из Европы, но и из других регионов: самые активные – восточноазиатские группировки.

В 2025 году зафиксирован резкий рост рисков из-за новых форм хактивизма, которые наносят урон как бизнесу, так и государству, добавили в «Кросс технолоджис». При этом спрос крупного бизнеса на услуги белых хакеров вырос на 55% за первые пять месяцев нынешнего года. Это означает, что бизнес осознает угрозы и старается таким образом заранее найти уязвимости в своих системах.

Эксперты отмечают и смещение с DDoS-атак на веб-шеллы – скрытые вредоносные скрипты, внедряемые в веб-серверы для несанкционированного доступа к IT-системам. С помощью веб-шеллов киберпреступники воруют чувствительные данные и разрушают инфраструктуру, при этом 86% утечек – базы данных пользователей веб-ресурсов.

С ростом цифровизации РФ (особенно в госсекторе и финтехе) ее уязвимость становится привлекательной для внешних атак. Глобально интерес хакеров к РФ – это скорее интерес к стране как к цифровому противнику, чья кибероборона испытывает игроков из Восточной Европы и других регионов.

При этом хакерские группы часто становятся инструментом внешнего влияния, ведь ими можно управлять через информационные вбросы, добиваясь активизации хакерских атак на российские структуры в нужный момент. То есть действия хактивистов используются для формирования тренда на русофобию.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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