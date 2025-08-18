российское информационное агентство 18+

Хакеры взламывают сети компаний под видом ChatGPT

Фото: Pixabay

Хакеры стали маскировать вредоносы под приложение ChatGPT. Об этом сообщили российские специалисты по кибербезопасности.

Бэкдор PipeMagic злоумышленники использовали против азиатских компаний в 2022 году. В конце 2024 года вредонос атаковал организации в Саудовской Аравии. В 2025 году эксперты «Лаборатории Касперского» и Bi.Zone зарегистрировали новую волну активности этого бэкдора, передает «Газета.Ru».

Хакеры сохранили интерес к саудовским организациям, а также распространили атаки на новые регионы, в частности, на Бразилию. Кроме того, новые версии загрузчика PipeMagic маскируются под приложение ChatGPT.

Полученные данные позволяют сделать вывод, что злоумышленники продолжают активно использовать и дорабатывать это вредоносное ПО. В версию 2024 года были внесены изменения, позволяющие атакующим закрепляться в инфраструктуре жертвы и упрощающие горизонтальное перемещение в скомпрометированных сетях.

