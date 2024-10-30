Хакеры стали чаще атаковать российские компании с помощью вирусов-шифровальщиков

В России резко подскочило число кибератак с использованием вирусов-шифровальщиков. Об этом сообщают эксперты по информационной безопасности.

В третьем квартале 2024 года количество хакерских атак с использованием вирусов-шифровальщиков в России возросло на 32% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, передает «Газета.ru» со ссылкой на «Нейроинформ».

Чаще всего кибератакам подвергались компании из финансовой сферы, ретейла, ИТ-сектора и логистики. Такие фирмы являются желанной целью хакеров, так как заинтересованы в максимально быстром восстановлении своих ресурсов, чтобы избежать огромных убытков и потери клиентов.

Больше других от шифровальщиков страдает малый и средний бизнес. У таких организаций чаще всего нет отделов информационной безопасности, поэтому они ограничены в ресурсах для защиты от киберугроз.

Тем временем, суммы выкупа, которые злоумышленники просят за восстановление зашифрованных файлов, растут. Если в 2023 году хакеры в среднем требовали 130 млн рублей, то в 2024 году средняя сумма выкупа выросла 175 млн рублей.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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