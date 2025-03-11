Маск рассказал об украинском следе в кибератаке на соцсеть Х

В массированной хакерской атаке на социальную сеть Х обнаружили украинский след. Об этом заявил Илон Маск.

Миллиардер сообщил, что причины и последствия кибератаки еще устанавливаются. Также выясняется способ, с помощью которого хакеры смогли вывести площадку из строя.

«Мы пока не уверены в деталях, но произошла крупная кибератака с целью вывести X из строя. IP-адреса указывают на регион Украины», – сказал Маск в интервью телеканалу Fox News.

10 марта сообщалось, что пользователи соцсети Х испытывали трудности с доступом к приложению. Большинство жалоб поступили из Японии, а сам сбой длился около десяти минут.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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