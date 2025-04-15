Китай объявил в розыск трех сотрудников Агентства нацбезопасности США

Китай обвинил США в организации кибератак во время проведения Азиатских игр. Об этом сообщило агентство Reuters.
Бюро общественной безопасности города Харбин на северо-востоке Китая обвинило Агентство национальной безопасности (АНБ) США в кибератаках, которые были проведены во время зимних Азиатских игр в феврале.
Целью американских хакеров стала критическая инфраструктура КНР и важные отрасли промышленности.
Причастными к взломам считают трех сотрудников АНБ, которых объявили в розыск. Кроме того, по мнению китайских правоохранителей, к кибератакам имеют отношение два неназванных американских университета.
Пекин, Зоя Осколкова
© 2025, РИА «Новый День»