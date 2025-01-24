В Грузии хакеры взломали систему оплаты общественного транспорта

В Тбилиси совершена кибератака на систему оплаты проезда в общественном транспорте. Об этом сообщил мэр грузинской столицы Каха Каладзе.
Пассажиры утверждают, что из аппаратов для оплаты проезда доносился гимн Грузии, а также Евросоюза, речи грузинских политиков и восклицания «Да здравствует Грузия! Да здравствует Украина!".
«Следствие обязательно установит, откуда произошла кибератака. В настоящее время оплата за проезд в автобусах и микроавтобусах приостановлена. Идет работа над восстановлением системы оплаты», – сказал градоначальник.
Из-за взлома власти решили полностью отключить оплату картами. Проезд на наземном транспорте сделали временно бесплатным.
Тбилиси, Зоя Осколкова
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