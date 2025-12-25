российское информационное агентство 18+

Четверг, 25 декабря 2025, 21:54 мск

Росавиация открыла ночное авиасообщение с Израилем

Росавиация отменила ограничения на выполнение ночных вылетов в период с 01:00 по 07:00 мск из России в Израиль. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Возможность выполнять рейсы в любое время суток позволит российским авиакомпаниям более гибко формировать расписание полетов между Россией и Израилем в интересах пассажиров», – отмечается в сообщении Росавиации, которое приводит ТАСС.

В ведомстве уточнили, что соответствующее решение было принято после детального анализа обстановки на Ближнем Востоке, а также согласовано агентством с заинтересованными ведомствами.

В зимнем расписании 2025-2026 годов регулярные и нерегулярные рейсы между Россией и Израилем выполняют две отечественные авиакомпании – «Азимут» и Red Wings – до 16 рейсов в неделю.

Москва, Анастасия Смирнова

