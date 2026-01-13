В Ливане Израиль открыл огонь из танков по испанским миротворцам ООН

Израильские военные открыли огонь по испанским миротворцам ООН в Ливане. Об этом сообщает газета El Pais со ссылкой на генеральный штаб обороны королевства.

Инцидент произошел на юге Ливана в зоне ответственности испанского батальона. Танки ЦАХАЛ обстреляли патруль испанских «голубых касок», которые действовали в составе миссии Временных сил ООН.

Отмечается, что миротворцы заметили передвижение израильской техники к северу от буферной зоны в районе населенного пункта Эль-Хиям и вышли на проверку. Танковые снаряды взорвались в 150 метрах от испанских военнослужащих. О пострадавших не сообщается. После инцидента миротворцы отошли в безопасный район, а бронетехника ЦАХАЛ вернулась на исходные позиции.

В составе миссии ООН UNIFIL несут службу более 600 испанских военнослужащих, которые координируют свои действия и с ливанскими вооруженными силами, и с израильской стороной.

