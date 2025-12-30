Саудовская Аравия нанесла удары по Йемену

Саудовская Аравия нанесла несколько ударов по портовому городу Эль-Мукалла в Йемене. Об этом сообщает агентство SPA.

Целью атаки стали оружие и боевая техника, доставленные силам Южного переходного совета (ЮПС), поддерживаемым Объединенными Арабскими Эмиратами. Отмечается, что вооружение прибыло на двух кораблях из Фуджейры.

Саудовские военные заявили, что военно-воздушные силы коалиции провели ограниченную операцию ночью, чтобы избежать сопутствующего ущерба. О жертвах и пострадавших не сообщается.

Под контролем ЮПС находятся две провинции в Йемене. Арабская коалиция поддерживает йеменское правительство, а ЮПС, выступающий за отделение южных районов страны, получает помощь от ОАЭ, которые тоже входят в коалицию.

Эр-Рияд, Зоя Осколкова

