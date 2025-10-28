российское информационное агентство 18+

Вторник, 28 октября 2025, 21:04 мск

Премьер-министр Израиля распорядился нанести мощные удары по сектору Газа

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху распорядился нанести мощные удары по сектору Газа. Об этом сообщила канцелярия главы правительства.

Судя по данным СМИ, поводом для такого решения стал очередной обстрел израильских военных со стороны движения ХАМАС в секторе Газа.

В то же время, как отмечает ТАСС, ХАМАС обвиняет армию еврейского государства в нарушении режима прекращения огня, в связи с чем движение приняло решение отложить запланированную на 28 октября передачу останков израильского заложника.

Тель-Авив, Анастасия Смирнова

