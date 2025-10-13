российское информационное агентство 18+

Понедельник, 13 октября 2025, 16:53 мск

Трамп заявил о невозможности сделки по Газе без бомбардировок по Ирану

Фото: Mandel Ngan/AFP/Getty Images

Без атак по ядерным объектам Ирана заключить сделку по Газе было бы невозможно. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

Соглашение о прекращении огня в секторе Газа стало возможным после ударов по объектам по обогащению урана в Иране в июне 2025 года. «Если бы мы не уничтожили ядерный объект Ирана и при этом заключили ту же самую сделку, над ней висела бы очень темная туча, и люди бы не танцевали на улицах», – сказал американский лидер в ходе брифинга.

Напомним, Израиль начал операцию «Народ как лев» в ночь на 13 июня, атаковав атомные и военные объекты на территории Ирана. После этого исламская республика ударила в ответ. 22 июня в конфликт вмешались США и разбомбили три ключевых объекта иранской ядерной программы – в Натанзе, Фордо и Исфахане.

Боевые действия в Газе прекратились днем 10 октября. ХАМАС и Израиль договорились об исполнении первой фазы плана президента США Дональда Трампа по завершению конфликта. Сегодня ХАМАС освободил всех удерживаемых заложников, в свою очередь израильские власти отпустили 1966 палестинских заключенных.

Вашингтон, Зоя Осколкова

