российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 17 октября 2025, 10:46 мск

Новости В мире

Новости, Кратко, Популярное, Европа, Балканы, Конфликт на Украине, Молдова, Приднестровье, Балтия, Абхазия

Для восстановления Газы придется вывезти 55 млн тонн обломков

Архив, фото: «Анадолу»

Чтобы восстановить Газу после массированных бомбардировок Израиля, необходимо вывезти 55 млн тонн обломков. Об этом сообщил агентству Reuters представитель Программы развития ООН (UNDP).

По его словам, значительные территории сектора превратились в руины после атак Израиля. Объем завалов по массе сопоставим с 13 пирамидами Гизы.

Напомним, жертвами ударов ЦАХАЛ стали порядка 68 тысяч человек, десятки тысяч пострадали и остались без дома. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты внесут свой вклад в восстановление Газы и обеспечат ее безопасность и мир.

Как уже писал «Новый День», боевые действия в секторе Газа прекратились днем 10 октября после того, как палестинское движение ХАМАС и Израиль договорились об исполнении первой фазы плана Трампа по завершению конфликта. 13 октября ХАМАС освободил всех заложников-израильтян, затем Израиль отпустил около двух тысяч жителей Газы. После этого мирное соглашение было подписано при участии Египта, США, Катара и Турции.

Газа, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Вы доверяете мессенджеру МАХ?

Голосовать!

Метки / Ближний Восток

Трамп заявил о невозможности сделки по Газе без бомбардировок по Ирану / ХАМАС передал Израилю всех заложников / ХАМАС освободил первую группу израильских заложников / Израиль продолжает бомбить Газу после объявлений о достижении мира / Трамп пообещал обрушить на ХАМАС «такой ад», какого еще не было / Израиль задержал 13 судов с активистами и гуманитарной помощью для Газы / Великобритания, Канада и Австралия объявили о признании палестинского государства / СМИ: УЕФА готовится рассмотреть вопрос об отстранении Израиля от футбольных турниров

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

В мире, Ближний Восток, Израиль,