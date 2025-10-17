Для восстановления Газы придется вывезти 55 млн тонн обломков

Чтобы восстановить Газу после массированных бомбардировок Израиля, необходимо вывезти 55 млн тонн обломков. Об этом сообщил агентству Reuters представитель Программы развития ООН (UNDP).

По его словам, значительные территории сектора превратились в руины после атак Израиля. Объем завалов по массе сопоставим с 13 пирамидами Гизы.

Напомним, жертвами ударов ЦАХАЛ стали порядка 68 тысяч человек, десятки тысяч пострадали и остались без дома. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты внесут свой вклад в восстановление Газы и обеспечат ее безопасность и мир.

Как уже писал «Новый День», боевые действия в секторе Газа прекратились днем 10 октября после того, как палестинское движение ХАМАС и Израиль договорились об исполнении первой фазы плана Трампа по завершению конфликта. 13 октября ХАМАС освободил всех заложников-израильтян, затем Израиль отпустил около двух тысяч жителей Газы. После этого мирное соглашение было подписано при участии Египта, США, Катара и Турции.

Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

