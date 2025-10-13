Трамп заявил, что намерен сфокусироваться на украинском урегулировании

Президент США Дональд Трамп во время выступления в израильском парламенте заявил, что после урегулирования конфликта в секторе Газа намерен сосредоточиться на решении конфликта на Украине. Он поручил своему спецпосланнику Стивену Уиткоффу сфокусироваться в первую очередь на урегулировании украинского кризиса.

«Сначала мы должны разобраться с Россией. Мы должны покончить с этим [конфликтом на Украине]. Если не возражаешь, Стивен, давай сначала сосредоточимся на России», – обратился глава Белого дома к своему спецпосланнику с трибуны кнессета (цитата по ТАСС).

При этом американский лидер вновь признал, что ранее ожидал более быстрого разрешения украинского конфликта. «Я думал, что все будет легко. Я думал, будет чертовски проще, чем сделать то, что мы только что успешно сделали с Израилем», – сказал Трамп.

Ранее сегодня президент США заявил о прекращении конфликта в секторе Газа, отметив, что для него большая честь быть причастным к этому событию.

Напомним, боевые действия в секторе Газа прекратились днем 10 октября после того, как палестинское движение ХАМАС и Израиль договорились об исполнении первой фазы плана Трампа по завершению конфликта. Сегодня ХАМАС освободил всех заложников-израильтян. Передача тел погибших Израилю состоится во второй половине дня. Израильская сторона готовится отпустить 1966 палестинских заключенных, они уже рассаживаются по автобусам.

Тель-Авив, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube