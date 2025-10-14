«Нет еврейского государства, есть инструмент США», – эксперт о соглашении по сектору Газа

Подписание мирного соглашения по сектору Газа без участия представителей Израиля говорит о том, что это государство утратило влияние на международной арене и стало марионеткой США. Такого мнения придерживается политический обозреватель Андрей Перла.

«Лидеры США, Катара, Египта и Турции подписали мирное соглашение по сектору Газа. Что? Да. Вы все правильно поняли. Без Израиля. Мнение Израиля больше не интересно ни его покровителям, ни его врагам. Израиль – это просто инструмент США на Ближнем Востоке. Без субъектности. Без собственного мнения. Без ничего. Зато с танками и ядерным оружием, – пишет Перла в своем телеграм-канале. – Все, за что бились Моше Даян, Голда Меир, Бен-Гурион и прочие – сведено к нулю. Нету никакой «великой региональной державы», никакого независимого еврейского государства. Есть «колониальный проект». Причем чужой, не еврейский. Стоило ради этого устраивать в Палестине национал-социализм и апартеид, городить чудовищные преступления и собирать евреев со всего света...»

Как уже писал «Новый День», боевые действия в секторе Газа прекратились днем 10 октября после того, как палестинское движение ХАМАС и Израиль договорились об исполнении первой фазы плана Трампа по завершению конфликта. 13 октября ХАМАС освободил всех заложников-израильтян, затем Израиль отпустил около двух тысяч жителей Газы. После этого мирное соглашение было подписано в Египте при участии собственно Египта, США, Катара и Турции.

