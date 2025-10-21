российское информационное агентство 18+

Вторник, 21 октября 2025, 19:19 мск

Трамп заявил о готовности своих союзников на Ближнем Востоке ввести войска в Газу

Фото: Mandel Ngan/AFP/Getty Images

Союзники Вашингтона на Ближнем Востоке готовы ввести свои войска в сектор Газа в случае нарушения соглашения о перемирии со стороны ХАМАС. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в своей социальной сети.

«Множество наших отличных союзников на Ближнем Востоке и в районах вокруг Ближнего Востока открыто и решительно, а также с большим энтузиазмом проинформировали меня о том, что они будут готовы по моей просьбе войти в Газу с большими силами и «поставить ХАМАС на место», – подчеркнул американский лидер.

При этом Трамп выразил надежду, что ХАМАС «поступят правильно», однако при этом добавил, что, если этого не случится, то «конец ХАМАС будет быстрым, яростным и жестким».

В минувшее воскресенье в зоне израильско-палестинского конфликта вновь обострилась обстановка. Стороны обменялись ударами, в результате чего есть погибшие со обоих сторон.

Вашингтон, Анастасия Смирнова

