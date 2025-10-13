российское информационное агентство 18+

Понедельник, 13 октября 2025, 12:15 мск

ХАМАС освободил первую группу израильских заложников

Фото: Reuters

В секторе Газа представители палестинского движения ХАМАС освободили первую группу израильских заложников. В свою очередь Израиль приступил к переправке палестинских заключенных.

Семерых заложников передали Красному кресту и отправили в пункт первичного приема в кибуце Реим на юге Израиля, откуда их доставят в больницы для осмотра и оказания помощи.

Тем временем, израильская сторона готовится отпустить 1966 палестинских заключенных, они уже рассаживаются по автобусам.

Боевые действия в Газе прекратились днем 10 октября. ХАМАС и Израиль договорились об исполнении первой фазы плана президента США Дональда Трампа по завершению конфликта. В рамках мирного урегулирования ХАМАС передаст Израилю 20 заложников, а также тела погибших.

Газа, Зоя Осколкова

