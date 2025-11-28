российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 28 ноября 2025, 12:45 мск

Новости В мире

Новости, Кратко, Популярное, Европа, Балканы, Конфликт на Украине, Молдова, Приднестровье, Балтия, Абхазия

В Сирии девять человек погибли в результате обстрелов со стороны Израиля

Фото: Pixabay

Армия обороны Израиля провела военную операцию на юге Сирии. В результате погибли не менее девяти человек, сообщают арабские СМИ.

ЦАХАЛ ударил артиллерией по населенному пункту Бейт-Джан. Кроме того, между израильскими военными и местными жителями произошли столкновения.

На данный момент известно о девяти погибших сирийцах.

В свою очередь в ЦАХАЛ заявили о задержании трех членов радикальной группировки, которая, по данным израильской разведки, планировала атаки на Израиль.

Дамаск, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Вы доверяете мессенджеру МАХ?

Голосовать!

Метки / Сирия

Путин и Эрдоган обсудили сирийское обострение и Украину / Евросоюз решил отменить все экономические санкции против Сирии / США планируют вывести свои войска из Сирии / Посол Сирии попросил убежище в России / Резня в Сирии очень напоминает майдан на Украине / Россия и США координируют действия в ООН на сирийском направлении / Военно-морские базы или репутация: готова ли Москва защитить христиан в Сирии? / Расчленение и хаос: Сирию ждет судьба Ливии

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

В мире, Скандалы и происшествия, Израиль, Сирия,