В Сирии девять человек погибли в результате обстрелов со стороны Израиля

Армия обороны Израиля провела военную операцию на юге Сирии. В результате погибли не менее девяти человек, сообщают арабские СМИ.

ЦАХАЛ ударил артиллерией по населенному пункту Бейт-Джан. Кроме того, между израильскими военными и местными жителями произошли столкновения.

На данный момент известно о девяти погибших сирийцах.

В свою очередь в ЦАХАЛ заявили о задержании трех членов радикальной группировки, которая, по данным израильской разведки, планировала атаки на Израиль.

Дамаск, Зоя Осколкова

