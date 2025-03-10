Военно-морские базы или репутация: готова ли Москва защитить христиан в Сирии?

Кровавые события в Сирии наглядно показали лицемерие международного сообщества и отдельных его представителей, каждый из которых преследует свои интересны в этом государстве. Как отметил в комментарии для РИА «Новый День» политолог, глава Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко, вопросы остаются, в том числе, к России.

«На примере Сирии сейчас мы видим, как лицемерно мировое сообщество и отдельные его представители, каждый из которых преследует свои интересны в этой несчастной стране. Произошла массовая резня христиан и алавитов в Латакии на прибрежной территории Сирии. Количество жертв, по разным данным, – от нескольких сотен до десятков тысяч человек», – отметил эксперт.

«Конечно, в этой ситуации хочется спросить, прежде всего: что по этому поводу думает Москва? Будет ли Москва защищать христианское население в Сирии? Кто вообще в наше время защищает христиан и христианство в мире?.. Когда-то Россия была защитницей христианства. Сейчас как будто бы нет того субъекта, который бы защищал христиан от гонений, убийств, геноцида… Да, Россия запросила совещание в ООН, но хватит ли этого – не уверен», – пояснил политолог.

В то же время Бондаренко обратил внимание, что Западу откровенно наплевать на сложившуюся ситуацию. «Сейчас каждый вытанцовывает себе выгодную партию с новым властями Сирии, которые являются террористами… Вот эти бородачи, вот эти бармалеи, которые воевали против Башара Асада последние 15 лет, – это террористы. Террористы пришли к власти. Глядя на то, как там сейчас развивается ситуация, Израиль трижды молодец, что повел себя так жестко в секторе Газа. Потому что, если бы он себя так жестко не повел, значит – после 7 октября 2023 года последовало бы что-то типа нынешних событий в Сирии», – полагает эксперт.

«Это варвары. С варварами нельзя цивилизованно разговаривать. С варварами нужно по-варварски. А остатки древнейшей христианской цивилизации нужно защищать, и нужно защищать всем миром. И защита христианских ценностей в Сирии гораздо важнее каких-то военных баз. Я сейчас говорю про российские военные базы. Да, важнее защитить христиан в Сирии, чем закрыть глаза на массовую резню ради сохранения своих военно-морских баз. Иначе – это тоже выглядит как некое лицемерие», – подчеркнул Бондаренко.

Напомним, в конце прошлой недели в Сирии разгорелся конфликт, который затем привел к кровавым последствиям в результате действий исламистов: число жертв только по официальным данным превысило одну тысячу человек. Более 700 из них – мирные жители, в том числе женщины и дети из числа христиан и алавитов, которые составляют около 10% населения арабской республики.

Москва, Светлана Антонова

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