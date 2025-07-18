Путин и Эрдоган обсудили сирийское обострение и Украину

Глава российского государства Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Как сообщила пресс-служба Кремля, обсуждались ситуации с Украиной и Сирией.

«Выразив глубокую обеспокоенность в связи с недавним всплеском насилия в этой стране, лидеры подчеркнули важность скорейшей стабилизации обстановки через диалог и укрепление национального согласия при соблюдении законных прав всех представителей многоконфессионального сирийского общества. С обеих сторон акцентирована необходимость уважения суверенитета, единства и территориальной целостности Сирии», – отметили в Кремле.

При обсуждении украинской проблематики Владимир Путин подтвердил принципиальный настрой на поиск политико-дипломатического урегулирования конфликта и поблагодарил Эрдогана за готовность и далее содействовать проведению прямых российско-украинских переговоров на стамбульской площадке.

Вместе с тем, как уточнили в Кремле, рассмотрен также ряд актуальных вопросов дальнейшего развития двусторонних связей. В частности, дана позитивная оценка состоявшегося 27 июня заседания межправительственной Российско-Турецкой комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

Путин и Эрдоган условились оставаться в контакте по всем затронутым вопросам, добавили в Кремле.

Москва, Анастасия Смирнова

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