Госпереворот и хаотизация Сирии – это своего рода ответ Британии, спецслужбы которой стоят, в том числе за президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, на новую политику США во главе с американским президентом Дональдом Трампом по Ближнему Востоку. Такое мнение в комментарии РИА «Новый День» высказал политолог, доцент Финансового университета при правительстве России Алексей Мартынов.

«Авраамические соглашения, реализация и расширение которых в перспективе могло принести на Ближний Восток долгий мир и развитие, критически раздражают Лондон, Париж и Брюссель. Им не нужен стабильный Ближний Восток. Они смотрят на регион как на собственную кормовую базу. Им и государства тут не нужны. Достаточно подмандатных территорий, как после Первой мировой войны, для выкачивания всех ресурсов. Провокация и разморозка конфликта в Газе их рук дело. Госпереворот в Сирии тоже проектировали в доме на берегу Темзы», – пояснил эксперт.

«Сможет ли Трамп реализовать свою ближневосточную политику – большой вопрос. Кроме понятных отношений с Израилем и Саудовской Аравией, американцам предстоит найти точки для диалога с Ираном и усмирить амбиции Эрдогана. Что непросто. Роль России, как медиатора могла бы быть полезной», – уточнил политолог.

В то же время, по его оценке, «ближневосточный кейс идет в одном пакете с украинским урегулированием в повестке начавшихся масштабных российско-американских переговоров в Эр-Рияде».

«Причем формула Трампа: лучше делать сделки и прибыль, чем воевать и делать убытки, – в первую очередь про Ближний Восток. Британия же просто не может отказаться от пресловутой «Большой игры». Вслед за украинской химерой сирийский кейс становится предметом разлома американо-британских отношений и взаимодействия. Чем все это обернется для глобалистского евроатлантического интернационала – покажет время», – заключил Мартынов.

Напомним, в конце прошлой недели в Сирии разгорелся конфликт, который затем привел к кровавым последствиям в результате действий исламистов: число жертв только по официальным данным превысило одну тысячу человек. Более 700 из них – мирные жители, в том числе женщины и дети из числа христиан и алавитов, которые составляют около 10% населения арабской республики.

Москва, Светлана Антонова

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