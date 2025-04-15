США планируют вывести свои войска из Сирии

Вашингтон уведомил Тель-Авив о намерении в течение двух месяцев приступить к выводу американского военного контингента из Сирии, передает «Интерфакс» со ссылкой на портал Ynet.

Сообщается, что вывод американских войск начнется в течение двух месяцев.

В то же время, как уточняется, руководители спецслужб Израиля продолжают оказывать давление на Вашингтон, чтобы американские войска остались в Сирии.

В декабре 2024 года в Пентагоне заявляли, что в арабской республике находятся около 2 тысяч американских военнослужащих.

Вашингтон, Елена Володина

© 2025, РИА «Новый День»

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