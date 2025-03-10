Россия и США координируют действия в ООН на сирийском направлении

Москва координирует свои действия с США в связи с эскалацией насилия в Сирии. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

«Да», – сказал российский дипломат журналистам в ответ на соответствующий вопрос перед закрытыми консультациями по Сирии в Совете Безопасности ООН.

Небензя также отметил, что консультации, которые были созваны по совместному запросу Москвы и Вашингтона, будут касаться ситуации в Латакии. «Там много насилия, люди покидают свои дома», – цитирует дипломата ТАСС.

Напомним, в конце прошлой недели в Сирии разгорелся конфликт, который затем привел к кровавым последствиям в результате действий исламистов: число жертв только по официальным данным превысило одну тысячу человек. Более 700 из них – мирные жители, в том числе женщины и дети из числа христиан и алавитов, которые составляют около 10% населения арабской республики.

Нью-Йорк, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

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