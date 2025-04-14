Посол Сирии попросил убежище в России

Посол Сирии в Москве Башар Джаафари просит убежище в России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник.

Ранее на прошлой неделе сообщалось, что Джаафари был официально уведомлен об отзыве в Дамаск и смене главы посольства Сирии в России.

Напомним, бывший президент Сирии Башар Асад после своего отъезда из арабской республики и отставки с поста главы государства также получил убежище в России.

Москва, Светлана Антонова

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