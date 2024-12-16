«Мой отъезд не был запланирован»: Асад сделал первое заявление после отставки

Бывший президент Сирии Башар Асад сделал первое заявление после своего отъезда из арабской республики и отставки с поста главы государства. По его словам, эти решения не были запланированы.

«Мой отъезд из Сирии не был запланирован и произошел не в последние часы боев, как утверждали некоторые. Напротив, я оставался в Дамаске, выполняя свои обязанности, до раннего утра воскресенья 8 декабря 2024 года», – подчеркивается в заявлении Асад, которое опубликовано в его телеграм-канале.

Бывший сирийский лидер заверил, что в условиях чрезвычайной ситуации «не рассматривал возможность сложить полномочия или начать искать убежище». «Единственным планом действий было продолжить бороться с натиском террористов», – заявил он.

Асад рассказал, что переехал из столицы Сирии в Латакию, «когда террористические силы проникли в Дамаск». По его словам, позже «стало ясно, что наши силы полностью отведены со всех боевых позиций и что последние позиции армии пали», а «обстановка продолжала ухудшаться».

Экс-президент Сирии отметил, что в этой ситуации Москва предложила организовать эвакуацию в Россию. «Это произошло на следующий день после падения Дамаска, после падения последних военных позиций и, как следствие, паралича всех оставшихся государственных институтов», – уточнил Асад.

Напомним, 8 декабря вооруженная оппозиция в Сирии захватила Дамаск. В тот же день стало известно, что Асад покинул страну. Позже появилось подтверждение информации, что экс-президент арабской республики находится в Москве.

Москва, Светлана Антонова

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