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Понедельник, 9 декабря 2024, 17:34 мск

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Сирийское посольство подтвердило – Асад в Москве

Архив. Фото: пресс-служба Кремля

Посольство Сирии в России подтвердило информацию, что бывший сирийский президент Башар Асад находится в российской столице.

«Да, он у вас в Москве», – сказали в диппредставительстве, отметив, что контактов с Асадом у них не было, передает ТАСС.

Накануне в заявлении МИД России сообщалось, Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну, дав указание передать власть мирным путем. Позже источник в Кремле сообщил, что Асад с членами семьи прибыл в российскую столицу.

В Кремле уклончиво ответили о местонахождении бывшего сирийского лидера. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что решение о предоставлении убежища для Асада и членов его семьи принимал лично глава государства, но при этом Москва не обязана официально об этом объявлять.

Москва, Светлана Антонова

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