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Понедельник, 9 декабря 2024, 15:36 мск

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В Кремле высказались об убежище для Асада: решение принимал лично Путин

Фото из архива сайта Кремля

Президент РФ Владимир Путин лично принимал решение о предоставлении политического убежища для сирийского лидера Башара Асада и его семьи. Об этом сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

«Разумеется, подобные решения без главы государства приниматься не могут. Это его решение», – сказал представитель Кремля (цитата по РИА «Новости»).

При этом Песков отметил, что Кремль не обязан выпускать официальное сообщение о предоставлении убежища.

Накануне в МИД РФ сообщили, что Асад после переговоров с рядом участников сирийского конфликта принял решение уйти с поста и покинул Сирию, дав указание мирно передать власть. При этом Россия в переговорах не участвовала, уточнили в ведомстве.

Ранее источник в Кремле сообщал РИА «Новости», что Асад с членами своей семьи прибыл в Москву.

Асад был на посту президента Сирии с 2000 года. Его отец Хафез Асад возглавлял страну почти 30 лет – в 1971-2000 годах.

Москва, Анастасия Смирнова

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