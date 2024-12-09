В Кремле высказались об убежище для Асада: решение принимал лично Путин

Президент РФ Владимир Путин лично принимал решение о предоставлении политического убежища для сирийского лидера Башара Асада и его семьи. Об этом сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
«Разумеется, подобные решения без главы государства приниматься не могут. Это его решение», – сказал представитель Кремля (цитата по РИА «Новости»).
При этом Песков отметил, что Кремль не обязан выпускать официальное сообщение о предоставлении убежища.
Накануне в МИД РФ сообщили, что Асад после переговоров с рядом участников сирийского конфликта принял решение уйти с поста и покинул Сирию, дав указание мирно передать власть. При этом Россия в переговорах не участвовала, уточнили в ведомстве.
Ранее источник в Кремле сообщал РИА «Новости», что Асад с членами своей семьи прибыл в Москву.
Асад был на посту президента Сирии с 2000 года. Его отец Хафез Асад возглавлял страну почти 30 лет – в 1971-2000 годах.
Москва, Анастасия Смирнова
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