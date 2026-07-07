В столице Сирии прогремели взрывы, есть пострадавшие

В Дамаске прогремели несколько взрывов. По предварительным данным, не менее 18 человек получили ранения. Об этом сообщает государственное агентство SANA.

«Вблизи здания Министерства туризма в Дамаске произошли два взрыва, в результате которых пострадали 18 человек, включая четверых полицейских», – говорится в сообщении.

В МВД уточнили, что взрывные устройства обнаружили заранее и попытались их обезвредить, но сделать этого не удалось, бомбы сработали, когда вблизи были люди.

Французские СМИ сообщают, что одно из взрывных устройств было заложено в мусорке рядом с отелем, где остановился президент Франции Эммануэль Макрон. Глава государства прибыл в Дамаск на встречу с главой Сирии Ахмедом аш-Шараа.

Как рассказал Франс Пресс сирийский источник в сфере безопасности, вторая бомба находилась в машине рядом с гостиницей Four Seasons. При этом французский лидер во время ЧП находился в Народном дворце на переговорах.

Дамаск, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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