Кровавые события в Сирии, где исламисты жестоко расправляются с мирным населением, в том числе христианами, напоминает майданные события на Украине. Такое мнение высказал политолог, востоковед Игорь Димитриев в своем телеграм-канале. По его оценке, организаторы террора могут использовать одну и ту же методичку.

Эксперт обратил внимание, что после шокирующих событий в Сирии глава исламистской террористической группировки «Ан-Нусра» (признана в РФ экстремистской и запрещена), провозгласивший себя президентом Сирии, издал указ о создании комиссии по расследованию преступлений на побережье. «Шараа догадался (ну или поняли западные политтехнологи, которые с ним работают), что могут начаться проблемы, за жертв впишутся и не останавливая сами убийства он потребовал прекратить снимать на видео, отключил связь и изображает расследование, «исходя из требований высших национальных интересов, а также стремясь к достижению гражданского мира и раскрытию истины». В комиссию включили доверенных судей и силовиков. Наперед можно предсказать, какие выводы они сделают: на правоохранителей совершили нападения силы асадовского режима, а также они сами убивали мирных жителей, чтобы дискредитировать новую, демократическую власть», – отметил Димитриев.

«Я хорошо помню, как это выглядело на Украине. Все было ровно так же. С поправкой на количество жертв – украинские патриоты всё-таки не джихадисты. В стране произошел Майдан, власть захватили отморозки, начали подавлять очаги сопротивления в регионах, ездили толпами по городам и избивали протестующих антимайдановцев, которых называли сторонниками Януковича. В Одессе 2 мая погибли десятки людей, которых убили открыто, не стесняясь, снимая на видео», – вспоминает политолог.

«Что произошло дальше? Сначала появилась тысяча версий о том, что это были диверсанты, террористы, которые сами напали. Оставшихся в живых антимайдановцев задержали. Потом создали комиссию из проверенных людей, и она, конечно, пришла к выводу, что они подожгли себя сами. Потом для баланса задержали парочку убийц, которые слишком уж демонстративно все делали. Но спустя некоторое время, когда эмоции улеглись, их выпустили под давлением «активистов». Родственников погибших разгоняли менты вместе с теми же «активистами». По мотивам работы комиссии сняли фильм, в котором перепуганные антимайдановцы, выпущенные из тюрьмы, говорили все, что требовала революционная общественность», – уточнил Димитриев.

«Удивительно, насколько происходящее в Сирии похоже на то, чтоб я когда-то видел своими глазами! С поправкой на масштабы. Убийцы останутся безнаказанными, Шараа накажет только несистемных приезжих боевиков, которые ему и так мешают. Покажет своим сторонникам, как он подавляет ненавистных алавитов и христиан, как он им мстит за Асада. Респектабельные сирийские спикеры будут с честным лицом лгать, что специальная комиссия пришла к выводу, что алавиты сами себя убили (я клянусь, они уже это говорят!)», – отметил он.

«Но потом Сирия будет окончательно уничтожена», – заключил эксперт.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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