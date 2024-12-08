В Дамаск вошли вооруженные антиправительственные формирования: на улицах слышна стрельба

Антиправительственные вооруженные формирования вошли в Дамаск и пытаются взять под контроль административные здания и редакции средств массовой информации, передают арабские и западные СМИ. Сообщается, что полностью прекращена работа аэропорта сирийской столицы.

Источники Reuters и арабских СМИ утверждают, что президент Сирии Башар Асад покинул столицу страны на самолете. По некоторым данным, сирийская армия вышла из Дамаска.

На улицах сирийской столицы слышна интенсивная стрельба, формирования вооруженной оппозиции продвигаются по центральным улицам города, отмечает ТАСС со ссылкой на очевидцев.

Вооруженная оппозиция заявила, что взяла штурмом военную тюрьму Сейдная в пригороде Дамаска и смогла освободить заключенных.

Звуки интенсивной перестрелки слышны также в правительственном квартале Дамаска, сообщили РИА «Новости» очевидцы.

Тем в временем глава действующего правительства Сирии Мухаммед Гази аль-Джалали выразил готовность передать власть в республике мирным путем после того, как сирийские боевики вошли в Дамаск.

Ситуация в Сирии обострилась в конце ноября, когда террористические группировки начали масштабное наступление и проникли в несколько провинций арабской республики. Боевикам удалось занять ряд ключевых городов и деревень провинции Алеппо и взять под контроль провинцию Идлиб, а также город Хама.

Дамаск, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

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