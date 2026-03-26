Министр финансов РФ Антон Силуанов сообщил о приостановке «бюджетного правила» как минимум до лета. По его словам, дальнейшие решения будут зависеть от ситуации на рынке энергоресурсов в условиях вооруженного конфликта на Ближнем Востоке.

По его словам, Минфин приостановил операции на валютном рынке в рамках бюджетного правила в марте, и продолжит придерживаться этого решения в апреле и мае.

«Мы сейчас приостановили действие бюджетного правила до лета. Вернемся к этому вопросу, исходя из складывающейся ситуации с ценами на энергоресурсы», – заявил Силуанов, слова которого приводит «Интерфакс».

В 2025 году было принято решение о постепенном – с шагом в $1 в год – снижении цены отсечения в бюджетном правиле, с $60 до $55 за баррель к 2030 году. Позже Силуанов заявлял, что правительство на фоне недобора нефтегазовых доходов рассматривает ужесточение бюджетного правила с точки зрения снижения базовой цены.

Москва, Анастасия Смирнова

