Четверг, 26 марта 2026, 18:51 мск

Силуанов сообщил о приостановке «бюджетного правила»

Архив. Фото: официальный сайт Госдумы РФ

Министр финансов РФ Антон Силуанов сообщил о приостановке «бюджетного правила» как минимум до лета. По его словам, дальнейшие решения будут зависеть от ситуации на рынке энергоресурсов в условиях вооруженного конфликта на Ближнем Востоке.

По его словам, Минфин приостановил операции на валютном рынке в рамках бюджетного правила в марте, и продолжит придерживаться этого решения в апреле и мае.

«Мы сейчас приостановили действие бюджетного правила до лета. Вернемся к этому вопросу, исходя из складывающейся ситуации с ценами на энергоресурсы», – заявил Силуанов, слова которого приводит «Интерфакс».

В 2025 году было принято решение о постепенном – с шагом в $1 в год – снижении цены отсечения в бюджетном правиле, с $60 до $55 за баррель к 2030 году. Позже Силуанов заявлял, что правительство на фоне недобора нефтегазовых доходов рассматривает ужесточение бюджетного правила с точки зрения снижения базовой цены.

Москва, Анастасия Смирнова

© 2026, РИА «Новый День»

Метки / правительство РФ

